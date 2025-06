Atti osceni davanti a una 18enne in attesa del bus, lei mette il video sui social

Mentre si trovava nel parcheggio da cui partono le corriere, nei pressi di piazzale Roma, una 18enne è stata oggetto di molestie da parte di un uomo anziano. Tutto è iniziato con sguardi invadenti, sfociati poi in un gesto indecente compiuto senza alcun pudore. La scena è stata documentata dalla stessa ragazza, che ha ripreso l’uomo con il proprio cellulare e ha successivamente condiviso il video sui social. Nel filmato si vede l’uomo – bermuda, berretto e occhiali da sole – mentre si tocca ripetutamente le parti intime, cercando parzialmente di coprirsi con una borsina di plastica. Nonostante venga filmato, non smette di fissare la ragazza e continua il gesto vicino ai passanti. «Vicende come questa purtroppo sono all'ordine del giorno per noi ragazze», ha lamentato la giovane.