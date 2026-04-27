Atti persecutori e maltrattamenti, quattro arresti in due giorni

L’ultima settimana ha visto una recrudescenza del fenomeno della violenza di genere, con l’attivazione di numerosi interventi della Polizia per liti in famiglia o per liti tra persone legate da rapporti sentimentali per strada. In sole 48 ore la Squadra Mobile di Piacenza ha arrestato quattro uomini, indagati per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia, commessi ai danni delle partner o dei genitori. Gli arrestati hanno un’età compresa tra i ventidue ed i trentatré anni, tutti cittadini italiani, tranne uno.

Si tratta di attività investigative scaturite da interventi delle Volanti nelle settimane precedenti, in alcuni casi anche ripetuti.

Due dei soggetti arrestati erano stati precedentemente ammoniti dal Questore di Piacenza, con un provvedimento la cui violazione ha portato in automatico all’apertura di un procedimento penale a carico del maltrattante. Le rapide indagini hanno permesso di cristallizzare le situazioni al vaglio dell’autorità giudiziaria, che ha conseguentemente emesso i provvedimenti in questione. Tutti i soggetti sono stati rintracciati attraverso una serie di appostamenti e di verifiche, con la successiva reclusione.

L’attività posta in essere dimostra l’attenzione della Polizia di Stato per il fenomeno della violenza di genere, che già attraverso l’Ammonimento del Questore, garantisce una prima e pronta risposta, per contenere ogni forma di violenza nei confronti delle vittime, agendo sulla prevenzione. Nella maggior parte dei casi, infatti, l’Ammonimento fa cessare le condotte persecutorie da parte del soggetto colpito dal provvedimento, ma qualora ciò non avvenga, la risposta determinata dall’applicazione delle norme esistenti e cioè quelle dettate dal Codice rosso è particolarmente incisiva ed efficace, proteggendo le vittime in maniera tempestiva.