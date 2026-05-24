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Ausiliari traffico, mano pesante: 900 sanzioni in due settimane

Sono sei, in servizio da inizio maggio. Decine di migliaia di euro per il Comune

Marcello Pollastri
Marcello Pollastri
|3 ore fa
Ausiliari traffico, mano pesante: 900 sanzioni in due settimane
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Novecento sanzioni in appena due settimane di attività. E decine di migliaia di euro destinate alle casse comunali. È il primo bilancio operativo dei sei nuovi ausiliari del traffico entrati in servizio ai primi di maggio a supporto della polizia locale. Una figura che torna così sulle strade cittadine dopo anni di sostanziale assenza, con l’obiettivo dichiarato di migliorare vivibilità urbana, rispetto delle regole e decoro.
Gli ausiliari, riconoscibili dalla classica pettorina gialla, operano per conto del comando di via Rogerio e hanno il compito di monitorare soprattutto le soste irregolari, ma anche di segnalare situazioni di degrado urbano, veicoli abbandonati, auto che occupano piste ciclabili, marciapiedi o stalli destinati alle persone con disabilità e barriere architettoniche.
Il dato che colpisce di più riguarda però il mancato rispetto dei divieti di sosta legati alla pulizia delle strade. Circa un terzo delle 900 sanzioni elevate.
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