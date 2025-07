Ausl, ecco il piano da 47 milioni: più cure “diffuse”

L’Ausl ha spiegato nel dettaglio ai sindaci riuniti in Provincia il piano di investimenti che, da qui al 2027, include cantieri, strumentazioni, assunzioni e progetti già finanziati. Il totale è di 46 milioni e 100mila euro.

Ad ascoltare l’agenda dettata dall’azienda sanitaria non sembra tanto un “libro dei sogni”, perché, tra Pnrr, mutui e altri finanziamenti, ci sono date strette, precise, per poter vedere i risultati e non solo gli annunci e le gru nei cantieri: la direttrice dell’Ausl Paola Bardasi cita ad esempio la nuova attesa Pet necessaria a intercettare i tumori anche nascosti («Il collaudo è previsto entro la fine dell’anno»), il Centro paralimpico di Villanova per tutto il Nord Italia («Entro l’anno ci sarà la conclusione dei lavori sulla parte sportiva») e diverse nuove Case della salute, tra cui per citarne alcune, Fiorenzuola (lavori in corso), Lugagnano (inizio lavori a settembre), Bobbio (lavori a ottobre, su 1.200 metri quadri di spazio) e Bettola (inizio lavori a novembre), oltre ai progetti di ampliamento di quelle di Carpaneto e Gropparello, per i quali è imminente l’incontro con i sindaci e l’assessore regionale Massimo Fabi.