Ausl, nuova commissione disciplinare. L’onda dei licenziamenti che continua

C’è un filo che attraversa le ultime settimane dell’Ausl di Piacenza e che, per ora, è fatto più di domande che di risposte. È quello dei procedimenti disciplinari, delle riorganizzazioni interne e di una serie di provvedimenti che starebbero creando una certa apprensione all’interno dell’azienda sanitaria. Tre licenziamenti sono già emersi nelle scorse settimane (vedi Libertà del 4 settembre). E, stando alle informazioni che circolano, potrebbero essere soltanto l’inizio di una serie più ampia.

Proprio per questo assume un rilievo particolare quanto accaduto a maggio, ma un po’ passato sottotraccia: la rivoluzione all’interno dell’Ufficio procedimenti disciplinari (UpD), l’organismo indipendente chiamato a esaminare e decidere sulle contestazioni disciplinari nei confronti dei dipendenti.