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Ausl, nuova commissione disciplinare. L’onda dei licenziamenti che continua

Le dimissioni di Giacomazzi, il bando pubblico e la presidenza all’”esterna” Borelli. Le preoccupazioni di dipendenti e sindacati

Marcello Pollastri
Marcello Pollastri
|2 ore fa
Ausl, nuova commissione disciplinare. L’onda dei licenziamenti che continua
1 MIN DI LETTURA
C’è un filo che attraversa le ultime settimane dell’Ausl di Piacenza e che, per ora, è fatto più di domande che di risposte. È quello dei procedimenti disciplinari, delle riorganizzazioni interne e di una serie di provvedimenti che starebbero creando una certa apprensione all’interno dell’azienda sanitaria. Tre licenziamenti sono già emersi nelle scorse settimane (vedi Libertà del 4 settembre). E, stando alle informazioni che circolano, potrebbero essere soltanto l’inizio di una serie più ampia.
Proprio per questo assume un rilievo particolare quanto accaduto a maggio, ma un po’ passato sottotraccia: la rivoluzione all’interno dell’Ufficio procedimenti disciplinari (UpD), l’organismo indipendente chiamato a esaminare e decidere sulle contestazioni disciplinari nei confronti dei dipendenti.
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