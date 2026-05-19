Auto finisce nel canale sulla Provinciale 28 tra Vallera e Gossolengo: ferito un 27enne

Auto fuori strada nel tardo pomeriggio lungo la Provinciale 28 Agazzana, tra Vallera e Gossolengo, in territorio comunale di Piacenza. Poco dopo le 19 la vettura è uscita dalla carreggiata lungo un rettilineo finendo in un canale laterale. A bordo un uomo di 27 anni, rimasto lievemente ferito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia municipale, che si è occupata dei rilievi e della gestione della viabilità.