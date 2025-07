Auto precipita in fondo a una scarpata a Vernasca, ferita una donna

Un'auto esce di strada e precipita in fondo a una scarpata per circa tre metri e la conducente resta ferita. L'incidente è avvenuto attorno alle 20 sulla Provinciale 21 in territorio comunale di Vernasca, a monte della diga di Mignano. La vettura ha terminato la sua corsa in mezzo a boscaglie e la donna che era alla guida è riuscita ad uscire dall'abitacolo ancor prima dell'arrivo dei soccorritori. Sul posto tre mezzi dei carabinieri e due mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola. Dopo le prime cure ricevute sul posto la donna è stata portata in ambulanza all'ospedale di Piacenza ma le sue condizioni non sono ritenute preoccupati dai sanitari. Nel frattempo, per consentire i soccorsi, si sono formate code lungo la strada provinciale, che collega Lugagnano a Morfasso.

La coda che si è formata sulla Provinciale durante i soccorsi e il recupero del mezzo