Auto precipita per 60 metri in una scarpata a Farini: soccorsi sul posto, ma a bordo non c'è nessuno
Chi ha visto la scena ha dato l'allarme nel timore che ci fosse qualcuno nell'abitacolo. In realtà la vettura si sarebbe mossa da sola dopo essere stata lasciata parcheggiata senza il freno a mano inserito
Redazione Online
|1 ora fa
A Farini si sono precipitati i vigili del fuoco
Momenti di apprensione nella serata di domenica 8 marzo a Farini, nei pressi del ponte sul Nure. Poco dopo le 20.20 alcune persone hanno notato un’auto, un’Alfa, finire in fondo a una scarpata per circa 60-70 metri. La scena ha fatto subito temere il peggio: si è pensato che all’interno potesse esserci qualcuno.
Scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e i sanitari del 118, mentre alcuni presenti si sono avvicinati alla zona per capire se ci fossero persone coinvolte. Per alcuni minuti la preoccupazione è stata grande, finché i soccorritori non hanno potuto verificare che nell’auto non c’era nessuno.
Solo in seguito si è chiarito cosa fosse successo: la vettura era stata parcheggiata poco prima nei pressi del ponte ma probabilmente non era stato inserito il freno a mano. In ogni caso, il mezzo si sarebbe mosso da solo, scivolando lungo il pendio. Una volta accertato che non c’erano feriti, l’allarme è rientrato e i soccorritori hanno fatto rientro.