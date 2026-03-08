Auto precipita per 60 metri in una scarpata a Farini: soccorsi sul posto, ma a bordo non c'è nessuno

Momenti di apprensione nella serata di domenica 8 marzo a Farini, nei pressi del ponte sul Nure. Poco dopo le 20.20 alcune persone hanno notato un’auto, un’Alfa, finire in fondo a una scarpata per circa 60-70 metri. La scena ha fatto subito temere il peggio: si è pensato che all’interno potesse esserci qualcuno.

Scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e i sanitari del 118, mentre alcuni presenti si sono avvicinati alla zona per capire se ci fossero persone coinvolte. Per alcuni minuti la preoccupazione è stata grande, finché i soccorritori non hanno potuto verificare che nell’auto non c’era nessuno.

Solo in seguito si è chiarito cosa fosse successo: la vettura era stata parcheggiata poco prima nei pressi del ponte ma probabilmente non era stato inserito il freno a mano. In ogni caso, il mezzo si sarebbe mosso da solo, scivolando lungo il pendio. Una volta accertato che non c’erano feriti, l’allarme è rientrato e i soccorritori hanno fatto rientro.