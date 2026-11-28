Avere più sicurezza in se stesse, imparare a difendersi e a reagire davanti a una situazione di pericolo. È l’obiettivo del corso di autodifesa organizzato alla palestra Acrobatic di Piacenza, in via Gervasi, nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. A guidare la lezione, seguita da un folto gruppo di partecipanti, è stata Natalia Coeva, maestra di kick boxing, che ha alternato spiegazioni e prove pratiche sulle tecniche fondamentali.

«Insegniamo le basi dell’autodifesa, parlando di mentalità, confini personali e tecniche basilari», spiega Coeva. «Le donne spesso non sono consapevoli di poter utilizzare queste capacità, né della forza che hanno già dentro. Cerchiamo proprio di attivarla e di tirarla fuori».

A spiegare la partecipazione di Acrobatic è Daniele Bavagnoli, responsabile della struttura. «Da tanti anni organizziamo iniziative concrete in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Credo che lo sport serva proprio a questo: a trasmettere valori che siano anche sociali».