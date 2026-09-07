Avanti con il nuovo Berzolla. Rimossi amianto e rifiuti, fine lavori a dicembre

Che la riqualificazione dell’ex rimessa dei locomotori Berzolla stia prendendo forma è sotto gli occhi di tutti, è sufficiente passare da via Primogenita dove l’orizzonte sta cambiando e si riesce a immaginare il futuro di un’area rimasta nel dimenticatoio e nell’abbandono per molto tempo. Che la data di ultimazione dei lavori, prevista il 31 dicembre di quest’anno, sia al momento confermata lo afferma invece il vicesindaco Matteo Bongiorni, nonostante l’insorgere di qualche criticità che comunque non dovrebbe comportare l’allungamento dei tempi.

In settimana, a tal proposito, è stato convocato un incontro operativo con l’impresa e con i progettisti per fare il punto della situazione, in modo da analizzare nel dettaglio lo stato del cantiere e verificare il cronoprogramma, proprio a fronte di alcune difficoltà che l’impresa esecutrice sta riscontrando, in particolar modo nell’avanzamento dei lavori relativi alla nuove coperture.

Il progetto di rigenerazione urbana, finanziato nell’ambito del Bando Periferie per 4,5 milioni statali con l’integrazione di 1,7 milioni dal Consorzio agrario Terrepadane, è volto a trasformare l’immobile e destinarlo nelle intenzioni a nuova sede unificata dei Servizi Sociali cittadini.