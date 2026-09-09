Aveto e Trebbia in piena dopo le forti piogge in Liguria. VIDEO
Il livello del torrente è cresciuto sensibilmente a Salsominore e l'onda ha poi raggiunto Marsaglia e Bobbio
Redazione Online
|2 ore fa
L’Aveto è in piena, dopo le fortissime piogge che nelle ultime ore hanno colpito il territorio ligure. A Salsominore, nel comune di Ferriere, il corso d’acqua si è presentato nel primo pomeriggio particolarmente gonfio, ma al momento non vengono segnalati danni o particolari criticità.
La piena arriva dall’alta Val d’Aveto ligure, dove le precipitazioni sono state molto intense: a Cabanne sono caduti oltre 200 millimetri di pioggia e il torrente ha sfiorato il livello rosso di emergenza.
A Bobbio si attende la piena del Trebbia
L’attenzione si sposta ora anche sul Trebbia, di cui l’Aveto è uno dei principali affluenti. L’onda di piena ha poi raggiunto Marsaglia e Bobbio. La situazione è stata seguita costantemente nel corso del pomeriggio.
Problemi si sono registrati invece sul versante ligure. La Statale 586 della Val d’Aveto è stata chiusa in tarda mattinata a Rezzoaglio a causa delle forti piogge. A mezzogiorno il torrente aveva raggiunto in quel punto i 2,70 metri, livello massimo di guardia. Anas ha successivamente disposto la riapertura a senso unico alternato, mantenendo personale sul posto per monitorare l’evoluzione della situazione.
In pochissimo tempo caduti 169 mm di pioggia a Santo Stefano d'Aveto
La piena del fiume Aveto nel Piacentino è una diretta conseguenza della situazione a monte: in pochissimo tempo, tra Liguria ed Appennino piacentino/parmense sono caduti ben 169.2 mm ad Amborzasco (Santo Stefano d'Aveto, Genova), 110.3 mm a Casalporino (Parma), 104.7 mm a Casoni di Santa Maria di Taro (Parma) e 95.3 mm a Santa Maria del Taro (PR).
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