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Balloon Cup da record, oltre 60mila le presenze

L'annuncio del capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, Antonio Conserva: "Appuntamento al prossimo anno. La quarta edizione è già in fase di preparazione"

Marco Castelli
|2 ore fa
Un momento della premiazione alla Balloon Cup - © Libertà/Mauro Del Papa
Un momento della premiazione alla Balloon Cup - © Libertà/Mauro Del Papa
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Il primo annuncio è arrivato già ieri mattina da Antonio Conserva, capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare. «Appuntamento al prossimo anno. La quarta edizione è già in fase di preparazione».
E le conferme sono giunte anche nel pomeriggio, durante la cerimonia di premiazione, da Tommaso Foti, ministro per gli affari europei e il Pnrr («Non c’é due senza tre e il quattro si fa da sé») e da Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi («Ci ritroveremo il prossimo anno»). Dopo tre edizioni, il matrimonio tra il territorio Piacentino, nello specifico l’aeroporto di San Damiano, e la Balloon Cup è sempre più solido. E da venerdì a ieri, domenica, la magia del volo ha conquistato tutti: anche se al momento di andare in stampa non sono ancora stati diramati dati complessivi ufficiali, quella del 2026 è stata infatti un’edizione record. «Le prenotazioni sono state effettuate da oltre 60.000 persone».
Anche ieri, nonostante la pioggia mattutina e le nuvole del pomeriggio, il pubblico che ha affollato l’area allestita all’interno dell’aeroporto è stato più che mai numeroso. E l’entusiasmo, già mostrato ieri con decine di migliaia di presenze, è stato premiato: l’attesa esibizione finale delle Frecce Tricolori, inizialmente sospesa a causa del maltempo, è avvenuta alle 15, applauditissima dagli spettatori assiepati attorno alle transenne della pista, con gli ombrelli aperti e il telefono tra le mani per immortalare le scie della bandiera italiana che solcano il cielo.
Le mongolfiere, invece, non hanno potuto decollare, ma lo avevano fatto a partire da giovedì con la competizione vera e propria e venerdì e sabato con i voli vincolati a disposizione di grandi e piccini. In generale, è stata una festa, che ha coinvolto anche gli esercizi del territorio, protagonisti degli stand gastronomici, i volontari Anpas e la Croce Rossa, che si sono prodigati per la buona riuscita dell’evento.
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Tutte le foto di Mauro Del Papa
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