Anche la Polizia Provinciale di Piacenza, guidata dal comandante Matteo Re, ha preso parte alla maxioperazione di controllo che domenica 22 novembre ha interessato il Po e i suoi principali affluenti, coinvolgendo otto province tra Emilia-Romagna e Lombardia. Il bilancio complessivo è di 133 controlli e 11 sanzioni amministrative, con il sequestro di sei anatidi per violazioni delle norme sulla caccia.

L'operazione, la terza di questo genere organizzata a livello interforze e interregionale, si è svolta dalle 5 alle 12.30, nonostante la pioggia battente. I controlli hanno riguardato i fiumi Po, Ticino, Adda, Lambro e Mincio, nei territori delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Milano, Pavia, Lodi, Cremona e Mantova. Obiettivo: prevenire e contrastare gli illeciti ambientali, la pesca e la caccia irregolari e le violazioni delle norme di polizia fluviale.

In campo complessivamente 121 operatori, di cui 70 appartenenti alle forze dell'ordine e alle polizie provinciali e 51 volontari. La Polizia Provinciale piacentina ha partecipato anche con un'imbarcazione, utilizzata per i controlli lungo il fiume.

All'attività hanno preso parte i Carabinieri Forestali dei comandi territoriali coinvolti, con 18 militari e sette pattuglie, e la Guardia di Finanza dei nuclei navali di Cremona e Mantova, con 14 operatori e tre imbarcazioni, sotto il coordinamento del capitano Luca Boz.

Le polizie provinciali hanno schierato 48 agenti e 16 pattuglie, con il coordinamento del comandante della Polizia Provinciale di Lodi, Massimiliano Castellone. Presenti, oltre al comandante piacentino Matteo Re, anche i vicecomandanti Paolo Trentarossi di Cremona e Alberto Schianchi di Parma. A supporto sono intervenuti i servizi di vigilanza volontaria e le associazioni WWF, Fipsas, Arci Pesca e Alpd.

Nel corso dell'operazione sono state controllate 106 persone e 27 veicoli. Le verifiche hanno portato a otto sanzioni amministrative in materia di pesca e tre per violazioni delle norme venatorie, con il sequestro di sei anatidi. La Polizia Provinciale di Cremona ha inoltre avviato accertamenti per un episodio di abbandono di rifiuti, mentre quella di Lodi è intervenuta per recuperare un capriolo investito.

A complicare il lavoro degli operatori è stato soprattutto il maltempo, che ha reso difficili i controlli sia sulle imbarcazioni sia lungo le sponde del Po e degli altri corsi d'acqua.

«È stata una giornata particolarmente difficile a causa di una pioggia insistente», ha spiegato il comandante Massimiliano Castellone, sottolineando come le condizioni meteorologiche abbiano ridotto la presenza di persone lungo i fiumi. «La partecipazione è stata comunque la più vasta e numerosa di sempre», ha aggiunto, ringraziando forze dell'ordine, polizie provinciali e volontari per «la tenacia e la resilienza dimostrate sul campo e sui fiumi».