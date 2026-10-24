Bambini in Pronto soccorso, un aiuto per mamma e papà grazie a Musetti

Cinque nuove poltrone chaise longue per consentire ai genitori di restare accanto ai propri bambini con maggiore comodità, anche durante le ore notturne. È il risultato della donazione dell'azienda piacentina Musetti al Pronto soccorso pediatrico dell'ospedale di Piacenza, nata per rispondere a un'esigenza concreta segnalata dagli operatori sanitari.

A rappresentare l'azienda sono stati Antonio Bardugnoni e Alice Merli, accolti da Andrea Cella ed Eliana Tripolini, rispettivamente responsabile e coordinatrice del Pronto soccorso pediatrico.

«La cura riguarda tutta la famiglia»

Quando un bambino arriva in Pronto soccorso, anche per i genitori possono iniziare ore di attesa e preoccupazione. Poter contare su una sistemazione più confortevole diventa quindi un elemento importante dell'assistenza.

«La presenza del genitore accanto al bambino, anche durante la notte, è parte integrante dell'assistenza», sottolinea Eliana Tripolini. Le nuove poltrone permetteranno di migliorare l'accoglienza delle famiglie, soprattutto durante le permanenze più lunghe. «La cura riguarda il bambino e la sua famiglia, a 360 gradi», aggiunge la coordinatrice.

Anche Andrea Cella evidenzia l'importanza del comfort durante le osservazioni brevi e nelle situazioni di urgenza. «Questa donazione arriva quando ne avevamo davvero bisogno. Ringraziamo per aver risposto a un'esigenza concreta del nostro servizio».

Dal festival alla solidarietà

L'iniziativa nasce nell'ambito del Bèll e Bon Festival, che aveva già promosso una raccolta fondi a favore della Casa di Iris. Questa volta la solidarietà si è rivolta al Pronto soccorso pediatrico.

Le risorse raccolte durante la manifestazione sono state integrate direttamente dall'azienda Musetti, consentendo di acquistare tutte e cinque le poltrone richieste dal personale sanitario.

«Siamo un'azienda piacentina e volevamo fare qualcosa di concreto per il nostro territorio», spiega Antonio Bardugnoni. «Abbiamo ascoltato le esigenze del personale e cercato una soluzione. Quando ci siamo accorti che le risorse raccolte non bastavano, l'azienda ci ha supportato ulteriormente per raggiungere l'obiettivo».

Un gesto di solidarietà che si traduce in un miglioramento concreto dell'accoglienza, a beneficio dei piccoli pazienti e dei familiari che li accompagnano nei momenti più delicati.