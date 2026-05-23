«Basta, ora alla Cavallerizza anche i fuochi d'artificio notturni»

I residenti della Cavallerizza alzano la voce una volta di più. Nell'area fra lo Stradone Farnese e il Pubblico Passeggio sono state segnale in più occasioni la presenza di bivacchi notturni, siringhe e immondizia abbandonata, così come la sensazione di insicurezza soprattutto riguardo al parcheggio sotterraneo.

Nella notte fra il 22 e il 23 maggio, inoltre, una quarantina di ragazzi ha occupato il parco della Cavallerizza, un'area pubblica, per festeggiare un compleanno con tanto di fuochi d'artificio allo scoccare della mezzanotte. Gli abitanti della zona hanno chiamato la polizia locale. Quando si è presentata, si è verificato un fuggi fuggi generale.

Alcuni cittadini da oltre un anno segnalano i problemi all'amministrazione, ma al momento - dicono - senza avere ricevuto una risposta concreta.