Batte la testa contro un palo mentre gioca a basket, è grave

Mentre sta giocando a basket batte violentemente la testa contro un palo della luce. Così un 42enne ha riportato, nella serata di sabato 14 giugno, un forte trauma che ha richiesto l'immediato intervento dei soccorsi. L'infortunio è avvenuto attorno alle 20.20 al parco giochi "Carlo Alberto Dalla Chiesa" in via Giovanni Negri. Subito soccorso con un'ambulanza inviata dal 118, è stato portato al Pronto soccorso. Le sue condizioni in serata erano considerate serie.