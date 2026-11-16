Biciclette a terra per ricordare le vittime della strada: in 150 sfilano a Piacenza

Biciclette adagiate a terra davanti a Palazzo Mercanti, simbolo di chi ha perso la vita sulle strade e non potrà più tornare a pedalare. È l'immagine con cui si è conclusa a Piacenza la Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada, celebrata con una manifestazione che ha coinvolto circa 150 persone.

All'iniziativa, promossa da Fiab Amolabici, hanno partecipato bambini del Pedibus, giovanissimi ciclisti delle associazioni sportive locali e numerose famiglie, uniti dalla richiesta di una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada, a partire da quelli più vulnerabili.

Il corteo è partito dal Pubblico Passeggio, dove i partecipanti hanno formato una simbolica «ciclopedonale umana», per poi raggiungere piazzale Genova e compiere un girotondo attorno alla rotatoria. Da qui il gruppo, composto da persone a piedi e in bicicletta, ha percorso corso Vittorio Emanuele fino a piazza Cavalli.

Davanti a Palazzo Mercanti si è svolto il momento più significativo della manifestazione: un «die-in», con le biciclette deposte a terra in memoria delle vittime della strada.

Presenti anche l'assessore comunale Mario Dadati e i rappresentanti di Federciclismo, ACSI, Legambiente e Ceas Infoambiente.

La manifestazione è stata anche un'occasione per esprimere le preoccupazioni delle associazioni sulle norme del Codice della strada. «Vogliamo un cambiamento nel nome della sicurezza», hanno spiegato Cristina Piacenza, Attilio Veneziani e Angelo Nani di Fiab, criticando disposizioni che, a loro giudizio, non tutelano adeguatamente ciclisti e pedoni, rendono più difficile ridurre la velocità nelle città e limitano l'autonomia dei Comuni nell'adozione di misure a protezione degli utenti più vulnerabili.