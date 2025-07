Bilancio comunale assestato, 1,3 milioni per asfaltare via Einaudi

Un milione e 300 mila euro per la riasfaltatura di via Einaudi, 1,2 milioni da destinare all'accoglienza dei minori non accompagnati, un altro milione per la gestione del disagio minorile familiare. Sono alcuni, i più pesanti, dei provvedimenti sulla manovra di bilancio licenziata ieri sera dal Consiglio comunale cittadino in occasione dell'importante scadenza tecnica, legata all'assestamento del bilancio di previsione 2025. Si tratta della fase in cui il documento contabile che guida l'operato dell'organo di governo comunale, subisce le variazioni più sostanziose in vista della chiusura della seconda parte dell'esercizio amministrativo e alla luce delle necessità insorte nel corso dei primi sei mesi. Un aumento complessivo di spesa corrente pari a 2,7 milioni ma che contempla anche importanti investimenti, quali appunto il rifacimento del manto stradale di via Einaudi, ma anche il recupero dell'asilo di Borghetto (600 mila euro la spesa complessiva). Polemiche tra maggioranza e opposizione ieri in Consiglio prima della votazione. Tutti i dettagli sulla serata di Consiglio di ieri qui