È un giallo il post apparso su Instagram e poi rimosso poche ore dopo dall’istituto comprensivo 6 (al suo interno le scuole Carella, Barbattini, Due Giugno e Dante-Carducci), che sponsorizzava venerdì scorso il proprio open day previsto per ieri. Allegata a corredo del post, l’immagine su sfondo colorato di un padre dai tratti somatici verosimilmente nordafricani a braccetto con la propria bimba, ripresa di spalle con indosso il velo.

Tanto è bastato perché qualcuno quell’immagine la segnalasse alla consigliera comunale Sara Soresi, che subito l’ha di nuovo diffusa, questa volta su Facebook. «Ma davvero siamo arrivati al punto in cui, nelle scuole italiane, per parlare di integrazione dobbiamo rappresentare una bambina velata?», ha chiesto retoricamente la capogruppo di Fratelli d’Italia, scatenando sotto il suo post un partecipato dibattito in cui non sono mancate le polemiche.

Fatto sta che ad oggi non è ancora chiaro chi sia stato l’autore del post “incriminato”. Nella giornata di ieri, infatti, non è stato possibile raggiungere né la dirigente scolastica Simona Favari, né il provveditore Andrea Grossi e così a provare a dare una spiegazione dell’accaduto ci ha dovuto pensare l’assessore alle politiche educative Mario Dadati. «Il fatto che il post sia stato rimosso – ha esordito – non significa che chi lo ha concepito lo abbia ritenuto poi sbagliato, ma forse semplicemente che per prudenza ha deciso di sottrarlo al “fango” lanciato fino a lì da una fetta della popolazione e da certa politica».