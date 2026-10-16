Bobbio, apre il primo Ufficio giudiziario di prossimità del Piacentino: pratiche senza andare in tribunale

La giustizia si avvicina ai cittadini della montagna. A Bobbio apre il primo Ufficio giudiziario di prossimità della provincia di Piacenza, per consentire ai residenti delle vallate di sbrigare alcune pratiche senza doversi recare in tribunale nel capoluogo.

L’inaugurazione è prevista lunedì 19 ottobre alle 11. Lo sportello sarà ospitato nella sede dei Servizi sociali dell’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta, in via Garibaldi 48, e sarà aperto il mercoledì dalle 9 alle 12, su appuntamento.

Il servizio, gratuito, offrirà informazioni e assistenza per le pratiche di volontaria giurisdizione, in particolare per le amministrazioni di sostegno, oltre alla possibilità di depositare documenti telematicamente.

Un aiuto soprattutto per anziani e famiglie, che potranno evitare lunghi spostamenti. «Fino al 2013 Bobbio era sede distaccata del Tribunale di Piacenza. Ora riportiamo un servizio essenziale sul territorio», sottolinea Roberto Pasquali, presidente dell’Unione Montana.