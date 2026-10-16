Bobbio, apre il primo Ufficio giudiziario di prossimità del Piacentino: pratiche senza andare in tribunale
Inaugurazione lunedì 19 ottobre. Lo sportello gratuito sarà aperto il mercoledì mattina nella sede dei Servizi sociali dell’Unione Montana. Assistenza anche per le amministrazioni di sostegno
Cristian Brusamonti
|1 ora fa
La sede dell'Unione montana della Valli Trebbia e Luretta
La giustizia si avvicina ai cittadini della montagna. A Bobbio apre il primo Ufficio giudiziario di prossimità della provincia di Piacenza, per consentire ai residenti delle vallate di sbrigare alcune pratiche senza doversi recare in tribunale nel capoluogo.
L’inaugurazione è prevista lunedì 19 ottobre alle 11. Lo sportello sarà ospitato nella sede dei Servizi sociali dell’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta, in via Garibaldi 48, e sarà aperto il mercoledì dalle 9 alle 12, su appuntamento.
Il servizio, gratuito, offrirà informazioni e assistenza per le pratiche di volontaria giurisdizione, in particolare per le amministrazioni di sostegno, oltre alla possibilità di depositare documenti telematicamente.
Un aiuto soprattutto per anziani e famiglie, che potranno evitare lunghi spostamenti. «Fino al 2013 Bobbio era sede distaccata del Tribunale di Piacenza. Ora riportiamo un servizio essenziale sul territorio», sottolinea Roberto Pasquali, presidente dell’Unione Montana.