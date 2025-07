Bobbio sempre più "blu": altri 38 posti auto diventano a pagamento

A Bobbio, Piazza XXV Aprile si tinge di blu: 38 parcheggi sono stati trasformati in stalli a pagamento e lo diventeranno ufficialmente dal 1° agosto, con l’attivazione dei parcometri. La decisione ha sorpreso cittadini e turisti, generando malumori.

Il sindaco Roberto Pasquali, dall’Irlanda, spiega che si tratta solo di una parte (38 su 220 totali) e giustifica la scelta con l’aumento dei costi e i tagli statali: «Tutti vogliono eventi e opere, ma servono risorse. Il Governo ci ha tagliato altri 70mila euro, una soluzione dobbiamo pure trovarla. I residenti avranno comunque parcheggi liberi, e ci sono 800 posti gratuiti al campo sportivo».

Per pagare si potrà usare l'app Easy Park o i metodi tradizionali. Critiche arrivano dalla minoranza: il consigliere Bonini definisce l’estensione delle strisce blu «un aggravio per i residenti» e propone un’ora gratuita per loro. Il paese si divide: c’è chi accetta la novità con realismo e chi protesta, temendo che «tra poco sarà a pagamento anche andare in Trebbia».