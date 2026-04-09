«Bonghi, musica e urla, qui non dormiamo più»: proteste nella zona di via Genova

Schiamazzi notturni, musica, rifiuti e gruppi numerosi di minorenni: cresce il disagio dei residenti nella zona tra via Genova e via Campo Sportivo Vecchio, diventata nuovo punto di ritrovo per i giovanissimi.

Ogni fine settimana - e anche durante le ultime vacanze pasquali - decine di ragazzi si radunano nei pressi di alcuni bar, occupando strade e marciapiedi. I residenti lamentano soprattutto il rumore: urla fino a tarda notte, karaoke improvvisati e perfino bonghi suonati in strada. «D’estate, con le finestre aperte, sarà impossibile dormire», raccontano.

Segnalato anche l’abbandono di rifiuti in aiuole e fioriere. Ma a preoccupare è soprattutto la sicurezza: secondo alcuni abitanti tra i gruppi si muoverebbero anche giovani dal comportamento aggressivo e si parla di minorenni che si aggirerebbero con coltelli. Nei giorni scorsi sono stati riferiti episodi sospetti, tra cui un tentativo di furto e uno di rapina, senza però riscontri ufficiali.

Altri punti di ritrovo sono l’area dell’ex Catasto e il piazzale della Coop. I residenti chiedono maggiori controlli anche fuori dal centro.