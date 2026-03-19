Bonifica ex Acna quasi conclusa: parcheggio, parco e nuova viabilità in arrivo

La bonifica dell’ex Acna è quasi completata. L’area vicino alle mura farnesiane, tra via Tramello, via Cantarana e via San Bartolomeo, ex sede di un colorificio fino agli anni Ottanta, dovrebbe terminare domani, 20 marzo, in linea con il termine del 30 marzo 2026 fissato dal Pnrr (9 milioni). La variante approvata a fine 2025, che stanzia quasi 500mila euro per gli interventi richiesti dalla Soprintendenza sui reperti archeologici emersi, aveva spostato il termine dal 5 febbraio al 20 marzo.

Il Comune ha previsto 15 giorni per le operazioni di scavo sotto sorveglianza archeologica, affidate a Luca Fornari (45.600 euro), già impegnato nelle fasi iniziali del cantiere con Bonifiche Servizi ambientali srl e Furia srl.

Dopo la bonifica, il cui collaudo è previsto in giugno, partiranno i lavori di riqualificazione dei circa 40mila metri quadrati, per 2,7 milioni: parcheggio alberato da 287 posti, nuova strada di accesso, portabiciclette, parco di 30mila metri quadrati con verde, arredo urbano, accessi ciclopedonali e area camper futura, illuminazione e predisposizione di videosorveglianza.

Il progetto preliminare, con parere favorevole della Conferenza dei servizi dopo integrazioni della Soprintendenza, prevede anche l’esproprio di alcune aree private. Ieri sera il Comune ne ha discusso con i residenti e di questo incontro uscirà domani un resoconto su Libertà.