Bonus alle attività delle piazze Cittadella e Casali: come ottenere fino a 1.400 euro

La Giunta comunale di Piacenza ha approvato un bando per sostenere le attività commerciali e artigianali coinvolte dal cantiere di riqualificazione in corso tra piazza Cittadella e il mercato coperto di Piazza Casali.

Interamente finanziato con fondi comunali, il bando prevede un contributo una tantum di 600 euro per le attività in possesso dei requisiti, che sale a 1.400 euro per chi dispone di dehor esterno. Le domande possono essere presentate fino al 15 settembre 2025, e i fondi verranno erogati in ordine di arrivo, senza graduatoria, fino a esaurimento risorse.

«È un primo intervento concreto a favore del commercio locale in un momento delicato», ha commentato Simone Fornasari, assessore allo sviluppo e valorizzazione commerciale, sottolineando il valore del dialogo istituzionale, anche con l’opposizione, da cui era partita la proposta.

Possono partecipare le attività operative alla data del 26 agosto 2024, con sede e vetrine affacciate sulle aree interessate. Sono ammessi: negozi al dettaglio, laboratori artigianali con vendita diretta, bar, ristoranti, servizi alla persona e agenzie di viaggio. Sono invece esclusi studi professionali, banche, assicurazioni, agenzie immobiliari e attività di intrattenimento.

Una possibile seconda edizione del bando è già allo studio per il 2026.

Il bando è consultabile sul sito del Comune, nella sezione dedicata alle imprese: