Tra i commercianti di piazza Cittadella serpeggia rassegnazione

«Attendiamo che tutto finisca, non servono troppe parole per commentare questa vicenda». E' soltanto una delle testimonianze raccolte e pubblicate oggi su Libertà (clicca qui per leggere il servizio completo) da parte di alcuni degli esercenti della zona di piazza Cittadella. La notizia e le polemiche susseguenti alla possibile risoluzione contrattuale tra il Comune di Piacenza e Piacenza Parcheggi-Gps, incaricata della realizzazione del parcheggio interrato, rappresentano un ulteriore colpo per le attività, costrette a convivere con i disagi legati a un cantiere assai ingombrante e per il quale i tempi per la realizzazione dell'opera rischiano di dilatarsi ulteriormente. «E' un progetto nato male e che rischia di finir peggio. C'è grande preoccupazione» ha detto un altro dei commercianti di una piazza Cittadella senza pace.