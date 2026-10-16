Borgonovo, al via “AllenaMente”: dieci incontri gratuiti tra storia, cultura e medicina

Dieci incontri gratuiti per allenare la mente, approfondire la storia e scoprire nuove curiosità. Prenderà il via giovedì 22 ottobre, nell’auditorium della rocca comunale di Borgonovo, “AllenaMente”, un ciclo di appuntamenti dedicati alla storia, alla cultura e alla medicina, organizzato grazie all’impegno di un gruppo di volontari. Tutti gli incontri sono aperti al pubblico e a ingresso libero.

Si comincia giovedì 22 ottobre alle 15 con lo storico Giorgio Eremo, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta del castello di San Damiano.

Il calendario proseguirà giovedì 5 e giovedì 19 novembre, sempre alle 15, con due lezioni della storica Elena Grossetti, dedicate all’antica Roma, con particolare attenzione alla vita quotidiana e all’alimentazione.

Tutti e tre gli appuntamenti si svolgeranno nell’auditorium della rocca comunale. Il programma proseguirà con altri incontri dedicati alla Grecia, alle origini storiche di Borgonovo e ad altri argomenti, offrendo nuove occasioni di approfondimento e incontro per la comunità.