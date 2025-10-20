Borgonovo boccia la rotatoria in piazza De Cristoforis: «Stravolgerebbe il paese»

A Borgonovo tramonta definitivamente, tra le polemiche, il progetto di realizzare una maxi rotatoria al posto dell'incrocio con semaforo di piazza De Cristoforis. A 13 anni (ma c'è chi dice 20) da quando si iniziò a discuterne, e dopo un iter mai realmente decollato anche a causa delle forti polemiche che ha sempre sollevato, il consiglio comunale ha messo la pietra tombale rinunciando al progetto.

Niente maxi rotatoria del diametro di 30 metri, che secondo la sindaca Monica Patelli stravolgerebbe l'assetto di quella porzione di paese e «farebbe il bene non di chi vive Borgonovo, ma di chi lo attraversa».

Al suo posto prende piede un progetto più leggero con semafori intelligenti, percorsi sicuri per bici e pedoni, riqualifica della fontana a terra di piazza De Cristoforis e forse qualche albero in più. Ma non tutti sono d'accordo e c'è chi accusa la giunta Patelli di «aver preso prima la decisione politica di non volere la rotatoria, rinunciando ai finanziamenti statali, e poi di aver portato dati per avvalorare tale scelta». Le polemiche non sono ancora spente.