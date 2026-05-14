Borgonovo corre verso la fibra: lavori in 56 strade

La fibra ottica arriva in 56 vie di Borgonovo e promette di cambiare il volto digitale del paese. Entro la fine dell’anno una vasta parte del centro storico e delle aree limitrofe sarà interessata dai lavori di posa della nuova infrastruttura per la connessione internet ultraveloce, mentre le frazioni, almeno in questa prima fase, resteranno escluse. A realizzare l’intervento sarà una ditta incaricata da FiberCop, che utilizzerà in larga parte i cavidotti e le infrastrutture già esistenti, realizzate in passato da Telecom, con l’obiettivo di limitare l’impatto dei cantieri.

I lavori sono già partiti nella zona del palazzetto dello sport e procederanno progressivamente verso il centro. Il piano prevede la copertura dell’intero territorio comunale entro la fine del 2026. «Dove possibile utilizzeremo infrastrutture già presenti, adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale», spiegano da FiberCop, che assicura una collaborazione costante con il Comune per contenere i disagi alla circolazione.

Una precisazione non casuale. Lo scorso anno, infatti, i lavori eseguiti da Open Fiber in altre zone del paese avevano provocato proteste da parte di alcuni residenti per i disagi legati ai cantieri. Questa volta, proprio grazie al riutilizzo delle reti esistenti, gli interventi dovrebbero essere meno invasivi.

Una volta completata la cablatura, i cittadini interessati potranno richiedere l’installazione della “borchia ottica” nelle proprie abitazioni e successivamente attivare il servizio con il proprio operatore telefonico.

L’intervento rientra nel protocollo “Fatti della stessa fibra”, sottoscritto tra Comune e FiberCop, con l’obiettivo di accelerare la digitalizzazione di cittadini, imprese e pubblica amministrazione. Tra i benefici attesi: smart working, telemedicina, domotica, streaming ad alta definizione e servizi pubblici più efficienti. Un incontro pubblico di presentazione si terrà il 19 maggio, alle 20.45, all’auditorium della rocca.