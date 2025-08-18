Borgonovo di Monticelli si mobilita per salvare l’oratorio di San Rocco

«I simboli vanno difesi», afferma Maria Angela Sidoli, che sabato ha coinvolto i concittadini accanto all’oratorio di san Rocco a Borgonovo, frazione di Monticelli. Una cinquantina di persone hanno partecipato alla messa guidata da don Roger Awoussa Ankou, con il supporto dei volontari di Protezione Civile e dei Carabinieri. Dopo la celebrazione, la statua lignea di san Rocco è stata portata in processione.

L’oratorio, risalente al Cinquecento, è gravemente ammalorato, con tetto e pluviali da rifare. Sidoli e un gruppo di residenti intendono coinvolgere cittadini ed enti per il restauro, affidando il progetto all’architetto Massimo Pettorelli e gestendo eventuali donazioni con trasparenza.

Durante la serata è stato proiettato un filmato storico, con fotografie dal 1900 agli anni Sessanta, che ha raccontato la vita e le tradizioni della frazione, dalle classi scolastiche ai matrimoni, dall’attività delle botteghe alla partecipazione alla guerra e alla Resistenza. L’iniziativa mira a mantenere viva la comunità e tramandare la memoria del borgo alle nuove generazioni.

