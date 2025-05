Bottega XNL Fare Teatro, record di candidature per l’edizione 2025

Record di candidature – ben 400 dall’Italia e persino dall’estero - per l’edizione 2025 di Bottega XNL-Fare Teatro, progetto di alta formazione teatrale ideato e diretto da Paola Pedrazzini per XNL Piacenza, il centro per le arti contemporanee della Fondazione di Piacenza e Vigevano. I 15 giovani attrici e attori selezionati hanno iniziato il percorso formativo in questi giorni, con il ‘Maestro di Bottega’ Leonardo Lidi che li guiderà alla realizzazione di un’opera originale sul testo della tragedia euripidea Baccanti, in scena poi in prima nazionale al Festival di Teatro Antico di Veleia il 27, 28 e 29 giugno.

Come nella miglior tradizione di questo progetto, che entra nel suo secondo triennio, il percorso è iniziato con un coinvolgimento collettivo, proprio nella sede di XNL: a febbraio infatti si era tenuto qui un incontro-evento per avvicinarsi al conturbante mito del dio del teatro, Dioniso, con un fecondo dialogo tra il regista Lidi, lo studioso Massimo Fusillo, il matematico Piergiorgio Odifreddi. Era seguita poi la pubblicazione del bando per le candidature. Spiega la Pedrazzini: «Dall’apertura delle iscrizioni, in solo un mese e mezzo, hanno risposto 400 giovani: un dato stupefacente che conferma la “necessità” artistica e culturale di Bottega XNL-Fare Teatro e la bontà della scelta di affidare la guida quest’anno a Lidi, un artista piacentino di eccellenza nella scena teatrale nazionale contemporanea». C’è voluto poi un ulteriore mese per il regista per la selezione di tutte le candidature. Il primo incontro fra gli artisti e il loro Maestro di Bottega si è svolto nel segno di un entusiasmo e di un’emozione palpabili, confluiti nella prima intensa sessione incentrata sullo studio del testo. Su questo fronte, Lidi ha affidato l’adattamento drammaturgico di Baccanti al giovanissimo drammaturgo triestino Francesco Halupca, vincitore Premio InediTO Colline di Torino per il Testo Super-machine prodotto dallo Stabile.

Nel primo giorno di corso, a salutare gli attori e le attrici, anche Mario Magnelli, vicepresidente di Fondazione di Piacenza e Vigevano, che commenta: “Il progetto di alta formazione, in pochi anni, ha saputo suscitare un’attenzione significativa a livello nazionale e si sta ritagliando un posto di rilievo nel panorama del teatro italiano».

Il lavoro proseguirà a giugno, secondo il metodo ormai consolidato di Bottega, in cui gli allievi apprendono i segreti del mestiere dal proprio Maestro, prendendo parte al processo creativo che porta alla realizzazione di un’opera inedita.

Il regista Lidi, attraverso l’energia creativa e interpretativa dei giovani, sta costruendo uno spettacolo che potrebbe iniziare come commedia parodistica per finire in tragedia, con tutta la forza provocatoria con cui Euripide pensò e scrisse “Baccanti”. “Vorrei proporre un riflessione su cosa sia la verità. In questa ‘tragedia’ infatti - osserva Lidi intervistato da Libertà - tutto accade sul monte, ma tutto viene raccontato da messaggeri. C’è sempre il dubbio che quello che raccontano sia vero. E questo elemento penso sia di grande interesse oggi. Il tema della disinformazione è centrale, ad esempio se penso a Gaza. Euripide rendeva politiche le tragedie. Il teatro torna così ad essere momento essenziale della vita politica, come era nella polis. Perché il teatro antico non era elitario, ma per tutti".

I nomi de 15 selezionati:

Il gruppo è composto da 15 giovani dai 23 ai 32 anni, 9 donne e 6 uomini, con una media d’età di 25 anni, tutti diplomati in affermate scuole di teatro d’Italia, come la Scuola del Piccolo Teatro di Milano, l’Accademia Nazionale d'Arte Drammatica “Silvio d’Amico” di Roma e le Scuole dei Teatri Stabili di Torino e Genova.

I quindici corsisti sono arrivati a XNL Piacenza nei giorni scorsi da tutta Italia e sono: Alessandro Ambrosi (Verona), Ilaria Campani (Torino), Maria Teresa Castello (Cagliari), Fabrizio Costella (Torino), Simona De Leo (Reggio Calabria), Riccardo Livermore (Torino), Anna Manella (Milano), Martina Montini (Bolzano), Carolina Rapillo(Napoli), Caterina Sanvi (Udine), Pietro Savoi (Bolzano), Caterina Tieghi (Genova), Nicolò Tomassini (San Benedetto del Tronto), Segun Aina Tomiwa Samson (Roma) e Dalila Toscanelli (Trento).