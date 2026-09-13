Bowlcast doppio: stasera Gabriele Micalizzi e Tony Scaffidi

Anche questa domenica Bowlcast torna con la sua programmazione di repliche. Alle 21.00 ospite dello scodellino è Gabriele Micalizzi, fotoreporter di lungo corso, del Collettivo Cesura di Pianello. Nella sua carriera ha lavorato in vari settori e collaborato con molte testate e tv, ma si è misurato soprattutto nei contesti di guerra. Durante la puntata racconta gli aneddoti del suo lavoro, oltre ai momenti più difficili, come l’attentato in Siria, quando ha rischiato di morire, oltre al commovente ricordo di Andy Rocchelli, giornalista e fotoreporter morto in Ucraina.

Nella seconda puntata, con inizio alle 22.00, il protagonista in studio è Tony Scaffidi, volto noto al pubblico piacentino, anche per il programma “Cambio look” su Telelibertà. Scaffidi racconta i suoi innumerevoli lavori con le star del grande spettacolo, nei festival più prestigiosi in Italia e non solo. Spazio anche a una delle sue ultime esperienze come il ruolo di tronista in "Uomini e Donne" di Maria De Filippi.

Le puntate sono in programma alle 21 e alle 22 sul canale 76 del digitale terrestre, sul sito www.liberta.it , nella sezione Telelibertà, e sull'app di Telelibertà. La stagione completa di Bowlcast è disponibile sul sito www.liberta.it nella sezione "Telelibertà" e nella sezione "Podcast", oltre che sulle maggiori piattaforme audio e su YouTube.

La puntata di Bowlcast con Scaffidi

Tony Scaffidi

Danilo Di Trani

Gabriele Micalizzi