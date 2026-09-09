Bowlcast musicale con Franco D'Aniello
Questa sera su Telelibertà l'ospite del podcast TV di Danilo Di Trani e Marcello Tassi è Franco D'Aniello, musicista, flautista e polistrumentista, fondatore dei Modena City Ramblers.
Redazione Online
|42 minuti fa
Franco D'Aniello ospite a Bowlcast
Bowlcast all'insegna della musica questa sera alle 21 su Telelibertà. L'ospite della replica odierna è il grande Franco D'Aniello, musicista di grande spessore, polistrumentista, che ha fondato i Modena City Ramblers. Durante il corso della trasmissione D'Aniello racconta gli albori della sua carriera, la passione per il flauto, il tin whistle irlandese, fino alla fondazione di una delle band italiane più famose, soprattutto nella scena folk rock italiana.
C'è spazio, nel salotto dell'immancabile scodellino, anche per i numerosi aneddoti dei Modena City Ramblers: l'impegno politico, i viaggi per i tour mondiali, la scena musicale italiana e internazionale, con un importante focus sulla musica irlandese, da sempre grande ispirazione per la band emiliana. La puntata è in programma alle 21 sul canale 76 del digitale terrestre, sul sito www.liberta.it, nella sezione Telelibertà, e sull'app di Telelibertà. La stagione completa di Bowlcast è disponibile sul sito www.liberta.it nella sezione "Telelibertà" e nella sezione "Podcast", oltre che sulle maggiori piattaforme audio e su YouTube.
Franco D'Aniello
Danilo Di Trani
Marcello Tassi
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