Sonia e figli, ancora senza esito le ricerche
Il padre, Yuri, è rientrato ieri a tarda sera insieme al cognato dopo aver perlustrato sentieri e boschi nei dintorni del centro di coordinamento
Marcello Tassi
|2 ore fa
Ancora nessuna novità in merito alla ricerca di Sonia Bottacchiari e dei due figli. Il padre, Yuri, è rientrato ieri a tarda sera insieme al cognato dopo aver perlustrato sentieri e boschi nei dintorni del centro di coordinamento delle operazioni, purtroppo senza alcun esito. Da questa mattina è insieme ai genitori, i nonni dei ragazzi, a Tarcento. Ora la famiglia sta seguendo insieme l’evolversi della situazione, nella speranza che possano arrivare notizie positive.
Le operatrici dell’associazione Penelope confermano inoltre che il capo d’imputazione non è cambiato, poiché finora non sono emersi elementi tali da far ipotizzare un passaggio all’ipotesi di sequestro di persona.
Le operazioni si concentrano nell'area di Tarcento, in provincia di Udine, dove è stato localizzato l'ultimo segnale telefonico della famiglia. Ma si estendono anche oltre confine.