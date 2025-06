Cade con la mountain bike, 63enne ferito nel bosco

Un 63enne di Lugagnano in sella ad una mountain bike è rovinosamente caduto durante un’escursione riportando la sospetta rottura di un ginocchio. L’incidente è avvenuto in un bosco a Settesorelle, nel comune di Vernasca in una zona particolarmente impervia e difficile da raggiungere. L’uomo, rimasto dolorante a terra, è stato recuperato dal soccorso alpino e dai vigili del fuoco di Fiorenzuola ed è poi stato trasportato all'ospedale da un'ambulanza della Pubblica assistenza Val d'Arda.