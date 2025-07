Cade in moto nel Parmense, grave 71enne di Cortemaggiore

Un motociclista settantunenne, residente a Cortemaggiore, è rimasto ferito in modo serio, oggi pomeriggio, venerdì 4 luglio, dopo essere uscito di strada, in sella a una Triumph, all’altezza dell’abitato di Castione Marchesi, alle porte di Fidenza.

Il centauro nell’impatto con l’asfalto, ha riportato un serio trauma a un braccio, ma è sempre rimasto cosciente. Per cause in via di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale accorsi sul posto per effettuare i rilievi, il motociclista mentre stava percorrendo la strada provinciale 588 dei Due Ponti, nel tratto della frazione fidentina di Castione Marchesi, all’altezza dell’incrocio con la strada Malcantone, ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori dalla carreggiata.

Nel violento impatto con l’asfalto, ha riportato seri traumi. Alcuni automobilisti di passaggio si sono immediatamente fermati, per prestargli i primi soccorsi e allertare il 118. Sul posto sono arrivate l’ambulanza e l’automedica: i sanitari hanno prestato le prime cure sul posto al ferito, che non ha mai perso conoscenza. Dopo averlo stabilizzato, ne hanno disposto il trasferimento in ambulanza, all’ospedale Maggiore di Parma. Al momento del ricovero gli è stato assegnato un codice 3. Comunque non sarebbe in pericolo di vita.

Adesso gli agenti della Polizia locale stanno accertando le cause all’origine del sinistro, che pare non abbia coinvolto altri mezzi. Il motociclista potrebbe anche essere stato colto da un improvviso malore, data la temperatura elevata.

La Polizia locale, oltre ai rilievi, ha pure disciplinato la circolazione veicolare sulla provinciale.