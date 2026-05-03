Cade la porta di calcio nel campetto della parrocchia e lo colpisce, grave un bambino

Viene colpito alla testa dalla porta del campo da calcio e finisce ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Parma, dopo un drammatico volo in elisoccorso. Sono molto serie le condizioni di un giovane di 10 anni che ieri pomeriggio, attorno alle 17, è rimasto ferito nel campo da calcio parrocchiale di Bacedasco Basso, in comune di Vernasca.

Così, un pomeriggio di festa è piombato in momenti di profonda apprensione. L'infortunio si è verificato mentre al campetto era in corso una festa di compleanno organizzata. I bambini erano impegnati a giocare a calcio, alla presenza dei genitori dei ragazzi, quando qualcosa è andato storto: secondo una prima sommaria ricostruzione, una delle piccole porte in metallo posizionate al centro del campo, normalmente utilizzate per gli allenamenti della locale squadra di calcio, si sarebbe inclinata fino a colpire in faccia e in testa il ragazzino. Tra la disperazione dei genitori e i compagni di gioco attoniti, subito è partita la chiamata alla centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto l'elisoccorso da Parma, assieme ad un mezzo della Pubblica Assistenza Valdarda di Lugagnano e l'auto infermieristica del 118 da Cadeo.

Ai medici del 118 la situazione è apparsa da subito piuttosto seria, a causa del forte trauma ricevuto al cranio. Il giovane è stato quindi condotto immediatamente in volo all'ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni. Si trova attualmente in terapia intensiva pediatrica e la prognosi, al momento, resta riservata. Il bambino è sotto stretta osservazione dei medici, anche se non si troverebbe in pericolo di vita.