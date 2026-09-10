Cadeo, il palazzetto chiude per tutta la stagione: lavori da 1,4 milioni

È ufficiale: il palazzetto dello sport di Roveleto di Cadeo chiuderà almeno per l’intera nuova stagione sportiva. L’ultimo appuntamento sarà “SportiAmo”, il 26 settembre, poi da ottobre partirà il cantiere per la riqualificazione e l’efficientamento energetico dell’impianto, inaugurato nel 1993.

L’intervento vale complessivamente 1,4 milioni di euro e il bando prevede 458 giorni per completare i lavori.

Comune, Istituto comprensivo e associazioni di volley, basket e calcio hanno quindi riorganizzato le attività. Gli allenamenti saranno trasferiti soprattutto nella nuova palestra scolastica, disponibile fuori dall’orario delle lezioni alla tariffa di 13 euro l’ora, e nel campo da calcetto, dove è stato rifatto il manto sintetico.

Per alcune gare la soluzione sarà invece fuori Cadeo: le partite di volley Under 13 e Prima divisione dovranno essere disputate in un’altra struttura della provincia.

«Sarà un sacrificio necessario per avere un palazzetto funzionale», spiega l’assessore Davide Pappalardo.