Cadeo, il palazzetto chiude per tutta la stagione: lavori da 1,4 milioni
Cantiere da ottobre per riqualificare l’impianto del 1993. Allenamenti trasferiti nella palestra scolastica, le partite di volley fuori paese
Valentina Paderni
|2 ore fa
Il palazzetto dello sport di Roveleto di Cadeo - © Libertà/Valentina Paderni
È ufficiale: il palazzetto dello sport di Roveleto di Cadeo chiuderà almeno per l’intera nuova stagione sportiva. L’ultimo appuntamento sarà “SportiAmo”, il 26 settembre, poi da ottobre partirà il cantiere per la riqualificazione e l’efficientamento energetico dell’impianto, inaugurato nel 1993.
L’intervento vale complessivamente 1,4 milioni di euro e il bando prevede 458 giorni per completare i lavori.
Comune, Istituto comprensivo e associazioni di volley, basket e calcio hanno quindi riorganizzato le attività. Gli allenamenti saranno trasferiti soprattutto nella nuova palestra scolastica, disponibile fuori dall’orario delle lezioni alla tariffa di 13 euro l’ora, e nel campo da calcetto, dove è stato rifatto il manto sintetico.
Per alcune gare la soluzione sarà invece fuori Cadeo: le partite di volley Under 13 e Prima divisione dovranno essere disputate in un’altra struttura della provincia.
«Sarà un sacrificio necessario per avere un palazzetto funzionale», spiega l’assessore Davide Pappalardo.
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