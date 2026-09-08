Caffè più caro a Piacenza, in arrivo nuovi aumenti: la tazzina salirà fino a 10 centesimi

Il caffè al bar costa in media 1,24 euro, ma nei prossimi mesi anche a Piacenza sono attesi aumenti. «I baristi hanno tenuto duro, ma oggi i tempi sono maturi», spiega Fabrizio Samuelli, direttore di Confesercenti, secondo cui il rincaro non dovrebbe superare i 10 centesimi a tazzina. Oggi in città si va dagli 1,20 euro di alcuni locali del centro fino a 1,50 in periferia, mentre una brioche costa tra 1,30 e 1,50 euro.

A pesare sono materia prima, energia, trasporti e costi di gestione. Guido Musetti, presidente dell’omonimo gruppo di torrefazione, ricorda che in due anni il prezzo della materia prima è aumentato del 300% e prevede un riallineamento dei prezzi. Gianluca Barbieri di Confcommercio considera il ritocco «inevitabile», mentre Federconsumatori annuncia attenzione contro eventuali speculazioni. Piacenza resta comunque lontana dai valori più alti: Bolzano è a 1,51 euro, mentre Messina registra il prezzo medio più basso, 1,06 euro.