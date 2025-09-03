Calvario per i pendolari, treni soppressi e ritardi anche di tre ore

Il tabellone della stazione ferroviaria indica vari treni cancellati e altri con pesanti ritardi

Pomeriggio e serata di passione per i pendolari che percorrono la tratta che collega Milano a Bologna. Per alcuni cavi tranciati sulla linea elettrica tra Piacenza e Codogno dal tardo pomeriggio e fino a tarda serasi sono verificati pesanti disagi: il tabellone degli orari della stazione ferroviaria di Piacenza ha indicato la soppressione numerosi convogli mentre per altri sono stati annunciati ritardi anche di una, due e addirittura tre ore.

Per i passeggeri delle corse interrotte a Piacenza e a Codogno stati predisposti autobus sostitutivi.

Treni cancellati

I treni di cui viene indicata la cancellazione sono quelli in partenza per Milano Centrale delle 17.50, per Milano Greco Pirelli delle 18.07 e delle 19.07, per Voghera delle 19.19, per Bologna Centrale delle 20.06, per Siracusa alle 20.07 e per Bari Centrale delle 22.43.

Cancellati anche i convogli di cui era atteso l'arrivo a Piacenza da Livorno alle 20.04, da Bologna Centrale alle 20.51 e da Milano Greco Pirelli alle 20.53, da Pesaro alle 22.13, da Milano Greco Pirelli alle 22.23 e da Lecce alle 22.41.

Treni in ritardo



Tra i treni di cui, sul tabellone, sono stati annunciati pesanti ritardi si annoverano quelli in partenza per Foligno alle 18.37 (210 minuti), per Livorno Centrale delle 18.43 (220 minuti), per Rimini delle 19.49 (60 minuti), per Milano Centrale delle 19.50 (60 minuti), per Bologna Centrale delle 20.14 (65 minuti) e per Milano Centrale delle 20.46 (ben 160 minuti), per Milano Centrale delle 21.50 (50 minuti), per Bologna Centrale delle 23.05 (30 minuti)

Ritardi anche per i convogli di cui era previsto l'arrivo da Milano Porta Garibaldi alle 18.41 (220 minuti), da Bologna Centrale alle 20.00, da Voghera alle 21.01 (40 minuti), da Milano centrale alle 20.12 (65 minuti), da Lecce alle 20.44 (160 minuti), da Voghera alle 21.01 (40 minuti), da Bologna Centrale alle 21.48 (35 minuti), da Milano Centrale alle 22.35 (20 minuti), da Milano Porta Garibaldi alle 23.03 (30 minuti).









I passeggeri di un treno proveniente da Milano e diretto a Piacenza sono stati costretti a scendere alla stazione di Codogno a causa della soppressione del convoglio: per loro è stato predisposto un autobus sostitutivo