Camion di fieno avvolto dalle fiamme vicino ad Alseno, Via Emilia in tilt

Un camion che trasportava balloni di fieno ha preso fuoco lungo la via Emilia tra Alseno e Fidenza. E' accaduto poco dopo le 18 di oggi a Rimale, in territorio fidentino, a pochissima distanza dal confine con la provincia di Piacenza. La strada è stata a lungo bloccata per consentire l'intervento dei vigili del fuoco. La via Emilia è stata completamente chiusa al traffico.

Il mezzo pesante è stato avvolto dalle fiamme mentre stava procedendo in direzione di Parma, ha preso fuoco, forse a causa di un corto circuito all’impianto elettrico. Il conducente, accortosi per tempo delle fiamme, ha immediatamente chiamato il 112.

Sul posto per spegnere le fiamme che hanno avvolto il mezzo pesante sono intervenute autobotti da Fiorenzuola, Piacenza e Fidenza. Inviati anche mezzi di soccorso del 118.

Carabinieri e polizia locale hanno provveduto a chiudere precauzionalmente la via Emilia, in attesa che l’incendio fosse spento. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme, ma il camion è rimasto pesantemente danneggiato.