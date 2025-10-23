Liberta - Site logo
Camion perde il carico e per strada si forma un tappeto di "coriandoli". Ma è combustibile?

L'incidente in serata su una strada nei pressi di Lugagnano

Redazione Online
|46 minuti fa
Camion perde il carico e per strada si forma un tappeto di "coriandoli". Ma è combustibile?
1 MIN DI LETTURA
Un camion della Buzzi Unicem ha perso il carico nei pressi di Lugagnano. La strada è stata invasa da "coriandoli" di plastica. Il timore è che si tratti però di un tipo di combustibile utilizzato nelle cementerie, derivato da quei rifiuti che rimangono a valle della raccolta differenziata e destinati alla discarica o all’incenerimento.
La strada invasa dai "coriandoli" di plastica che sono stati persi dal camion
La strada invasa dai "coriandoli" di plastica che sono stati persi dal camion

