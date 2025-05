Campioni di Formula 1 "scolastica", da Borgonovo sul podio a Riccione

I ragazzi e le ragazze del Polo superiore Volta e dell'Endo Fap di Borgonovo sono "campioni" di Formula 1. Due modellini di automobili da corsa, da loro progettati e costruiti con materiale di riciclo mediante una stampante 3D, hanno fatto incetta di premi a e-Horizon. Si tratta di una gara-concorso tutta dedicata alle scuole, che si è tenuta di recente nel circuito Road Race Riccione.

Il VoltaRacing insieme ai compagni del team Deep Bot hanno vinto due primi posti per la categoria management e design, e un terzo posto per il campionato costruttori. Le gare li hanno tenuti impegnati per due giorni tra qualifiche, prove di endurance. Il tutto organizzato come in una vera prova di Formula 1.