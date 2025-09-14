Cani molecolari in riva al Po in cerca di tracce dell'uomo scomparso

Sono proseguite le ricerche del quarantenne piacentino di cui si sono perse le tracce venerdì 12 settembre sulle rive del Po. Nel giorno successivo alla scomparsa hanno contribuito alle ricerche Catullo e Black Jack, due cani molecolari dell'unità cinofila dei carabinieri di Firenze. L'obiettivo era di arrivare a circoscrivere in modo più preciso l'area delle operazioni. I quattrozampe hanno fiutato indumenti dello scomparso e poi, portati vicino alla sua auto trovata nei pressi di via Nino Bixio, si sarebbero diretti verso la riva del fiume. Alle ricerche hanno preso parte anche i carabinieri della Compagnia di Piacenza.