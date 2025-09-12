Scomparso un uomo, ricerche nelle acque del Po

L'allarme è scattato nella serata di oggi, attorno alle 18, quando la famiglia ha segnalato la sparizione di un 40enne. Le ricerche, in accordo con la Prefettura, si sono concentrate lungo il Grande Fiume: lì , nei pressi della società Vittorino da Feltre, sarebbe stata trovata la sua auto abbandonata. L'ipotesi è che l'uomo possa essersi spinto a piedi verso il fiume, fino a gettarsi volontariamente nelle sue acque, anche se al momento non ci sono testimoni né tracce di effetti personali o indumenti lungo le rive. Nei pressi dei ponti stradali e ferroviari della città, in via Bixio, si sono precipitati i carabinieri assieme ai vigili del fuoco, equipaggiati con il gommone: dopo aver calato il natante in acqua, hanno continuato a perlustrare la zona del fiume fino a quando la luce del sole l'ha permesso. Anche l'elicottero Drago dei vigili del fuoco ha ripercorso il tratto di fiume da Piacenza fino a Mortizza per poi ritornare a Varese dopo il tramonto. Al momento, tutte le ricerche hanno dato esito negativo.