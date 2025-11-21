Carabinieri in festa per la celebrazione della “Virgo Fidelis"
Messa nella chiesa di San Giovanni in Canale officiata da monsignor Basini
Ermanno Mariani
|1 ora fa
Questa mattina, venerdì 21, nella Chiesa parrocchiale di San Giovanni in Canale, monsignor Giuseppe Basini, vicario generale della Diocesi di Piacenza-Bobbio, ha celebrato la messa in occasione della ricorrenza della “Virgo Fidelis”, proclamata nel 1949 Patrona dell’Arma dal Papa Pio XXII
Oggi si celebrano altre due ricorrenze particolarmente significative: la battaglia di Culqualber che nel 1941 vide l’eroismo del I° Gruppo Carabinieri Mobilitato in Africa Orientale immolatosi quasi completamente nelle lotta contro l’esercito britannico; e la Giornata dell’Orfano, istituita nel 1996, che costituisce una concreta vicinanza con le famiglie dei militari scomparsi.
La celebrazione nella Chiesa parrocchiale di San Giovanni in Canale
La celebrazione nella Chiesa parrocchiale di San Giovanni in Canale
La celebrazione nella Chiesa parrocchiale di San Giovanni in Canale