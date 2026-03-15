Carburanti alle stelle, il tour dei distributori di Piacenza

Prezzi alle stelle, ma nessun guadagno extra per i gestori. La guerra in Iran produce già i suoi primi effetti economici e a rimetterci, come spesso accade, sono gli utenti finali. Ovvero i guidatori, le prime prede del caro carburante che si è diffuso rapidamente in tutta la città portando il prezzo del gasolio oltre la soglia psicologica dei due euro al litro e quello della benzina oltre 1,8 euro al litro. Prezzi in linea con la media nazionale ma con leggere variazioni tra un distributore e l’altro, raccolte al centesimo nel nostro tour tra i distributori di Piacenza, che possono fare la differenza nel portafoglio.