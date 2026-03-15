Carburanti alle stelle, il tour dei distributori di Piacenza
Nessun guadagno extra per i gestori. La guerra in Iran produce già i suoi primi effetti economici e a rimetterci, come spesso accade, sono gli utenti finali.
Pier Paolo Tassi
|1 ora fa
Nella prima riga in alto, da sinistra, la stazione Q8 sulla tangenziale Sud, Ltp in Strada dell'Orsina, Ip di via Einaudi. Qui sopra, da sinistra, Tamoil di via Rigolli, Eni di via Colombo, Piacenza Petroli in strada Valnure
Prezzi alle stelle, ma nessun guadagno extra per i gestori. La guerra in Iran produce già i suoi primi effetti economici e a rimetterci, come spesso accade, sono gli utenti finali. Ovvero i guidatori, le prime prede del caro carburante che si è diffuso rapidamente in tutta la città portando il prezzo del gasolio oltre la soglia psicologica dei due euro al litro e quello della benzina oltre 1,8 euro al litro. Prezzi in linea con la media nazionale ma con leggere variazioni tra un distributore e l’altro, raccolte al centesimo nel nostro tour tra i distributori di Piacenza, che possono fare la differenza nel portafoglio.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Viaggio tra gli espropriati della Statale 45 «Per un metro di asfalto una vita stravolta»
2.
Lulù, cucciola con soffio al cuore cerca famiglia: «Non può crescere in canile»
3.
Piacenza, i bunker e la guerra dei droni. «Tornano di moda i rifugi di 80 anni fa»
4.
Autovelox non localizzato in precedenza nulla la multa per passaggio con il rosso