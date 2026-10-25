Caro energia e mestieri che scompaiono: le sfide di Chimisso alla guida degli artigiani piacentini

Da contabile a direttrice, dopo 37 anni nella stessa associazione. Elena Chimisso è la nuova direttrice e segretaria della Libera associazione artigiani (Laa) di Piacenza, dove entrò giovanissima vincendo una selezione. Succede ad Andrea Bottazzi e guiderà una realtà che conta circa 700 associati, tra artigiani e piccole e medie imprese.

Tra le priorità il caro energia, che rischia di mettere in ginocchio diverse attività. «Abbiamo creato una comunità energetica per aiutare chi vuole installare impianti fotovoltaici. Dobbiamo offrire strumenti per risparmiare».

Preoccupa anche la mancanza di ricambio generazionale. «I giovani devono riscoprire mestieri come l’idraulico, il falegname o il tornitore. Sono professioni che non possono scomparire».

La nuova direttrice punta infine a rafforzare il senso di appartenenza: «Servono ascolto e unità. Voglio ripartire dalle esigenze concrete di chi lavora. La mia porta sarà sempre aperta a tutti».