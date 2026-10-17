Caro rifiuti, trenta sindaci sono pronti a fare ricorso

A molti sindaci non era andato giù il Piano che prevede un incremento di costi tra il 2 e il 4% in più da riconoscere al gestore Iren, oltre a un sistema di conguagli imprevisti e a fronte di un servizio sostanzialmente identico. Così, adesso, una trentina di amministrazioni è pronta a proporre e finanziare un ricorso al Tar contro l’ormai nota deliberazione 47 del consiglio d’ambito di Atersir che, lo scorso luglio, aveva dato il via libera al Piano economico finanziario (Pef) per la raccolta provinciale dei rifiuti per il 2026-2029, nonostante il parere contrario del consiglio locale composto dai sindaci.

A guidare la fronda è il Comune di Podenzano, assieme ai comuni di Castelsangiovanni e Fiorenzuola, col pieno sostegno di altre 27 amministrazioni. Come si ricorderà, agli amministratori era andato di traverso il Piano che prevede un incremento di costi tra il 2 e il 4% in più da riconoscere al gestore Iren, oltre a un sistema di con-guagli imprevisti e a fronte di un servizio sostanzialmente identico.