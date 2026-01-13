Carrello solidale, in in anno distribuite 4.500 borse alimentari

Nel 2025 la onlus Carrello solidale ha distribuito 4.500 borse di generi alimentari a 370 persone, pari a 106 famiglie che vivono in situazioni di povertà. Per poter aiutare tutte queste famiglie lo scorso anno sono state necessarie oltre 44 tonnellate di cibo. Questa è grosso modo la fetta che il Carrello solidale riceve dal Banco Alimentare. "Da sola questa realtà – dice il presidente Donato Capuano – ci fornisce attorno al 70% di tutto il nostro fabbisogno". Il resto lo fanno le tante persone che ogni giorno fanno spesa in uno dei supermercati che espongono il carrello all’interno del quale chiunque può depositare cibo a lunga conservazione. Oltre a depositare alimenti nei carrelli ci si può anche recare nella sede di via Garibaldi, all’interno della Casa della Carità di fianco l’oratorio parrocchiale di Castel San Giovanni, per lasciare alimenti ai volontari che li sistemano ordinatamente sugli scaffali, pronti per essere imbustati.