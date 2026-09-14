Casa, a Bruxelles il modello Piacenza con il progetto dei 200 alloggi per giovani coppie all’ex Manifattura

La questione casa e l’esperienza piacentina arrivano al Parlamento europeo. L’architetta Silvia Cipelli, piacentina, madre di quattro figli e coordinatrice dell’Associazione Nazionale Famiglie Numerose, è intervenuta a Bruxelles alla sessione “Housing Policies and Families”.

Al centro della relazione il percorso avviato a Piacenza, che coinvolge associazioni familiari, enti locali, imprese, sindacati e istituti finanziari. Tra gli esempi citati, il progetto di rigenerazione dell’ex Manifattura Tabacchi, dove sono previsti oltre 200 appartamenti per giovani coppie con la formula dell’affitto con riscatto.

«Il tema della casa non può essere separato dalle politiche sulla natalità e sul futuro demografico», sottolinea Cipelli. Tra gli ostacoli per i giovani indica soprattutto difficoltà di accesso al credito e precarietà lavorativa. Da qui la necessità di coinvolgere Comuni e aziende, integrando politiche abitative, welfare e servizi. «Nessuna nazione ha un futuro se non sceglie di prendersi cura delle prossime generazioni».